Новый эпизод «Звездных войн» снимет Тайка Вайтити

Ни название, ни дата выхода будущей картины пока не известны.

США. Новый эпизод «Звездных войн» снимет новозеландский режиссёр Тайка Вайтити. По данным Life.ru, он станет постановщиком и одним из авторов сценария нового полнометражного фильма в популярной вселенной.

«Соавтором Вайтити станет шотландский сценарист Кристи Уилсон-Кэрнс, участвовавшая в написании сценария военной драмы «1917» Сэма Мендеса», – цитирует издание сообщение Associated Press.

Стоит отметить, что Вайтити снял последний эпизод первого сезона сериала «Мандалорец».

Объявление вышло 4 мая, в день, считающийся неофициальным праздником, который отмечают поклонники культовой фантастической саги.

Ни название, ни дата выхода будущей картины пока не известны.