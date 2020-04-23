Власти Греции решили частично снести отель, заслоняющий Парфенон

Также в районе Акрополя запретили строить новые многоэтажки.



Афины. Греция. В столице Греции снесут два верхних этажа гостиницы. Центральный археологический совет страны признал, что здание портит вид на главную достопримечательность Афин - античный храм Парфенон, пишет «Российская газета» со ссылкой на зарубежную прессу.

По данным издания Kathimerini, к решению о сносе части десятиэтажного здания привели многочисленные жалобы туристов и местных жителей.

Также сообщается, что из-за множества обращений любителей истории и археологии власти Греции ранее запретили строительство новых многоэтажных зданий в окрестностях Акрополя.

Парфенон - древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе. Был посвящен покровительнице города богине Афине. Строился и украшался статуями с 447 по 438 годы до н. э. Сильно пострадал в Средневековье, в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.