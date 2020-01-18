Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России

В МИД Польши утверждают, что культура страны понесла потери из-за действий СССР.

Варшава. Польша. Министерство иностранных дел Польши заявило о правах на ряд предметов искусства в России. Об этом говорится в Твиттере МИД.

По мнению властей страны, польская культура понесла потери из-за действий СССР, ссылаясь на то, что НКВД разграбил часть произведений. Среди них: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля — старшего.