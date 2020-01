Голливуд. США. Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон представил концепт-арты нового «Аватара». Как пишет Газета, рисунки он показал в официальном микроблоге Twitter.

«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — цитирует издание слова Кэмерона.

На концепт-артах представлены инопланетные ландшафты и главные герои фильма, седлающие больших животных и охотящиеся на рыбу с копьем.

In the #Avatar sequels, you won't just return to Pandora - you'll explore new parts of the world. Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what's to come.