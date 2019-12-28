Актеру Тому Хэнксу предоставили гражданство Греции

Указ об этом подписал президент средиземноморской страны.

Афины. Греция. Голливудский актер Том Хэнкс сменил гражданство. Бывший американец стал греком, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Указ о почетной натурализации артиста подписал президент Греции Прокопис Павлопулос. Известно, что Хэнкс очень любит природу и достопримечательности средиземноморской страны, часто бывает на греческом острове Антипарос, а его супруга, актриса Рита Уилсон, имеет греческие и болгарские корни.

Добавим, артист является обладателем двух «Оскаров» в категории «Лучшая мужская роль» (фильмы «Филадельфия» и «Форрест Гамп»). Зрителям известен также по лентам «Зеленая миля», «Чудо на Гудзоне», «Код да Винчи», «Спасти рядового Райана» и другим.