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Актеру Тому Хэнксу предоставили гражданство Греции

14:15, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Актеру Тому Хэнксу предоставили гражданство Греции
14:15, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
89
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#культура\n#США\n#кино\n#Греция\n#гражданство\n#Форрест Гамп\n#артисты\n#актеры\n#голливудские звезды
Фото: kinopoisk.ru
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Указ об этом подписал президент средиземноморской страны.

Афины. Греция. Голливудский актер Том Хэнкс сменил гражданство. Бывший американец стал греком, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Указ о почетной натурализации артиста подписал президент Греции Прокопис Павлопулос. Известно, что Хэнкс очень любит природу и достопримечательности средиземноморской страны, часто бывает на греческом острове Антипарос, а его супруга, актриса Рита Уилсон, имеет греческие и болгарские корни.

Добавим, артист является обладателем двух «Оскаров» в категории «Лучшая мужская роль» (фильмы «Филадельфия» и «Форрест Гамп»). Зрителям известен также по лентам «Зеленая миля», «Чудо на Гудзоне», «Код да Винчи», «Спасти рядового Райана» и другим.

14:15, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
89
0
#культура\n#США\n#кино\n#Греция\n#гражданство\n#Форрест Гамп\n#артисты\n#актеры\n#голливудские звезды

 

 

 


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