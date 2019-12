Группа Queen опубликовала клип на собственную песню 35-летней давности

Лондон. Великобритания. Анимационный клип на свою песню 1984 года выпустила рок-группа Queen. Об этом сообщает телеканал РенТВ.

Отмечается, что авторами идеи стали музыканты Брайан Мэй и Роджер Тейлор. Клип опубликован на официальном YouTube-канале группы.

Песня «Thank God it’s Christmas», которая была записана в 1984 году, после выхода в свет возглавляла британские музыкальные чарты в течение шести недель.

