Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

Он также снимался в сериалах «Дни нашей жизни» и «Беверли-Хиллз, 90210».

Калифорния. США. Актер Джед Аллан, известный по роли СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара», умер в Калифорнии. Как пишет Лайф со ссылкой на сына артиста, ветеран мыльных опер скончался в окружении близких.

Лента.ру уточняет, что 1 марта Джеду Аллану исполнилось 84 года. Помимо «Санта-Барбары», где он снялся в общей сложности в 1089 сериях, актер известен игрой в телесериале «Дни нашей жизни». В нем он снимался с 1971 по 1985 год. Кроме того, Аллан появился в 18 сериях «Беверли-Хиллз, 90210».