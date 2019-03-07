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На Юкатане нашли древнюю пещеру народов майя с нетронутыми артефактами

11:20, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
11:20, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#история\n#Мексика\n#археология\n#ученые
Фото: Pixabay
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Возраст находки превышает тысячу лет.

Юкатан. Мексика. Археологи нашли пещеру с древними нетронутыми артефактами в северной части мексиканского полуострова Юкатан. Об этом пишет портал «360» со ссылкой на «АиФ».

Название пещеры переводится как «Бог Ягуар». Возраст 155 артефактов превышает 1 тыс. лет, сообщили исследователи института антропологии и истории (INAH).

Отмечается, что впервые пещеру обнаружили крестьяне в 1966 году, однако вход запечатали по распоряжению ученого, руководившего раскопками.

По мнению исследователей, находка прольет свет на возникновение и падение «Города колдунов воды» и, вероятно, перепишет историю Чичен-Ица - священного города народа майя. Для этого эксперты прибегнут к помощи современных технологий, в том числе, 3D-моделированию.

11:20, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
175
0
#история\n#Мексика\n#археология\n#ученые

 

 

 


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