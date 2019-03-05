ЮНЕСКО восстановит сирийский Алеппо с помощью искусственного интеллекта

Также к работе привлекут беспилотники.



Алеппо. Сирия. ЮНЕСКО готовит проект по восстановлению памятников Алеппо с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

«Мы планируем выпустить публикацию о нашей работе с применением беспилотников, а также искусственного интеллекта, чтобы получить эту незаменимую опору в тот день, когда мы сможем полностью погрузиться в работу на месте», — сказала руководитель организации Одрэ Азуле.

По ее словам, боевые действия в Сирии стали трагедией в том числе и для культурного наследия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Корее музей робототехники построит сам себя.