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Стинг потребовал убрать VIP-билеты на своих концертах в России

20:00, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
20:00, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Россия\n#концерты\n#Великобритания\n#певцы
Фото: Flickr.com (Piotr Drabik)
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Певец начал гастрольный тур с Екатеринбурга.

Великобритания. Британский певец Стинг начал своё турне по городам России. Первый концерт он даст в Екатеринбурге. Об этом сообщает Life.ru.

При этом певец Стинг потребовал убрать VIP-места на своих концертах в России. Глава генерального агентства Matreshka Concert Вера Борина подтвердила, что VIP-места и ложи на время выступления певца никто закрывать не будет. Она пояснила, что вопрос Стинга был лишь в расположении таких зон. Главное, чтобы их не было прямо перед сценой.

«Грубо говоря, сидеть перед Стингом на диване не будут, но этого и не было», - сказала глава агентства-организатора ТАСС.

Отметим, что Стинг начал свой тур с Екатеринбурга в понедельник, 5 ноября. Следом его ждут Казань, Санкт-Петербург и Москва.

20:00, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
224
0
#Россия\n#концерты\n#Великобритания\n#певцы

 

 

 


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