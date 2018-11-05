Стинг потребовал убрать VIP-билеты на своих концертах в России

Певец начал гастрольный тур с Екатеринбурга.

Великобритания. Британский певец Стинг начал своё турне по городам России. Первый концерт он даст в Екатеринбурге. Об этом сообщает Life.ru.

При этом певец Стинг потребовал убрать VIP-места на своих концертах в России. Глава генерального агентства Matreshka Concert Вера Борина подтвердила, что VIP-места и ложи на время выступления певца никто закрывать не будет. Она пояснила, что вопрос Стинга был лишь в расположении таких зон. Главное, чтобы их не было прямо перед сценой.

«Грубо говоря, сидеть перед Стингом на диване не будут, но этого и не было», - сказала глава агентства-организатора ТАСС.

Отметим, что Стинг начал свой тур с Екатеринбурга в понедельник, 5 ноября. Следом его ждут Казань, Санкт-Петербург и Москва.