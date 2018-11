The Beatles выпустили клип на песню Glass Onion, написанную 50 лет назад

Великобритания. Клип к песне Glass Onion («Стеклянная луковица») британской группы The Beatles появился в сети. Видео появилось на YouTube канале группы.

Песня входит в девятый альбом White Album («Белый альбом»), который был записан 50 лет назад, в 1968 году.

В ролике анимацией объединены редкие фотографии участников группы. Над клипом работал басс-гитарист Пол Маккартни совместно с поп-арт художником Ричардом Гамильтоном.

The Beatles 'White Album' Anniversary Editions available to order now: http://thebeatles.lnk.to/WhiteAlbum On November 9, The Beatles will release a suite of lavishly presented 'White Album' packages including a super deluxe 7-disc set featuring 50 mostly previously unreleased recordings all newly mixed with 5.1 surround audio as well as the much-sought after Esher Demos.