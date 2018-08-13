У Израиля есть сутки, чтобы перевести 12 млн евро организаторам «Евровидения»

В противном случае страна потеряет статус хозяйки конкурса.

Израиль. Израиль может потерять статус хозяина международного конкурса «Евровидение». Как пишет информагентство Ura.ru, если до 14 августа на счет Европейского вещательного союза (EBU) не придет 12 млн евро, то конкурс будет сорван.

Эта сумма является залогом, который должна внести принимающая страна.

Критическая ситуация длится уже несколько недель. Дело в том, что «Евровидение» должно пройти в Иерусалиме, против чего выступают несколько стран. Поэтому в Израильской телерадиовещательной корпорации «Кан», которая должна перечислить деньги, заявили, что бояться переводить взнос, так как в случае отмены залог не возвращается.

Денежный вопрос должен был решить парламент Израиля, однако сумму не заложили в бюджет.