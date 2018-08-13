play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

У Израиля есть сутки, чтобы перевести 12 млн евро организаторам «Евровидения»

19:00, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
424
0
#бюджет\n#Евровидение\n#конкурс\n#Израиль\n#деньги
Фото: wikipedia.org
424
0

В противном случае страна потеряет статус хозяйки конкурса.

Израиль. Израиль может потерять статус хозяина международного конкурса «Евровидение». Как пишет информагентство Ura.ru, если до 14 августа на счет Европейского вещательного союза (EBU) не придет 12 млн евро, то конкурс будет сорван.

Эта сумма является залогом, который должна внести принимающая страна.

Критическая ситуация длится уже несколько недель. Дело в том, что «Евровидение» должно пройти в Иерусалиме, против чего выступают несколько стран. Поэтому в Израильской телерадиовещательной корпорации «Кан», которая должна перечислить деньги, заявили, что бояться переводить взнос, так как в случае отмены залог не возвращается.

Денежный вопрос должен был решить парламент Израиля, однако сумму не заложили в бюджет.

19:00, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
424
0
#бюджет\n#Евровидение\n#конкурс\n#Израиль\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
18919

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

9264
10:50, 07 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

7770
12:30, 10 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

7584
20:10, 08 августа, 2018

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

4853
09:30, 13 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
58808

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9373
11:48, 07 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2142
12:47, 11 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2137
14:39, 09 августа, 2018

Россияне смогут отдыхать в Южной Америке без виз

2075
13:50, 07 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3197

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2796
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2621
18:45, 08 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2138
16:48, 10 августа, 2018

Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

1988
19:51, 11 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

В Ижевске открылся перевернуты дом

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018