В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

Артефакт весит около 30 тонн.

Египет. В Египте ученые и инженеры приступили к вскрытию черного саркофага. Ранее начавшиеся работы пришлось приостановить из-за опасности испарения ядовитых газов, передают РИА «Новости».

Гранитный артефакт весом в 30 тонн обнаружили в начале июля в Александрии. На месте раскопок также нашли статуи из мрамора и другие предметы.

Отметим, саркофаги таких размеров ранее не находили. Так, длина находки составляет 265 см, высота - 185 см, ширина – 165 см.

По предположению ученых, саркофаг принадлежит жрецу IV-III веков до нашей эры.