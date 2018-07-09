Украине оказалось не по карману участие в «Детском Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания не нашла средств для отправки юных артистов в Минск.

Киев. Украина. Проблемы с финансированием не позволят Украине в 2018 году участвовать в «Детском Евровидении». Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию.

«Из-за критического недофинансирования представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе», - заявили в этой организации, представляющей Украину в Европейском вещательном союзе.

По причине недостатка средств вещателю нечем оплачивать трансляцию каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, а также уплату обязательных взносов – сообщили в Национальной общественной телерадиокомпании. В 2018 году на эти цели будет выделено 776 млн грн, что не покрывает текущих расходов.

Напомним, «Детское Евровидение-2018» пройдет в Минске 25 ноября. От России в конкурсе примет участие 13-летняя Анна Филипчук из Барнаула.