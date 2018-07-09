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Украине оказалось не по карману участие в «Детском Евровидении»

15:58, 09 июля, 2018
Евгений Кандаков
15:58, 09 июля, 2018
Евгений Кандаков
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#Украина\n#музыка\n#телевидение\n#Евровидение\n#концерты\n#артисты
Фото: pixabay.com
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Национальная общественная телерадиокомпания не нашла средств для отправки юных артистов в Минск.  

Киев. Украина. Проблемы с финансированием не позволят Украине в 2018 году участвовать в «Детском Евровидении». Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию. 

«Из-за критического недофинансирования представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе», - заявили в этой организации, представляющей Украину в Европейском вещательном союзе. 

По причине недостатка средств вещателю нечем оплачивать трансляцию каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, а также уплату обязательных взносов – сообщили в Национальной общественной телерадиокомпании. В 2018 году на эти цели будет выделено 776 млн грн, что не покрывает текущих расходов. 

Напомним, «Детское Евровидение-2018» пройдет в Минске 25 ноября. От России в конкурсе примет участие 13-летняя Анна Филипчук из Барнаула.

15:58, 09 июля, 2018
Евгений Кандаков
791
0
#Украина\n#музыка\n#телевидение\n#Евровидение\n#концерты\n#артисты

 

 

 


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