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Евровидение-2019 может пройти в Тель-Авиве

13:05, 25 июня, 2018
Александра Бобрович
13:05, 25 июня, 2018
Александра Бобрович
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#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#Израиль\n#города\n#музыканты
Фото: https://vk.com/eurovisionsongcontest (Eurovision Song Contest)
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На организацию конкурса в следующем году Израиль потратит до 22 млн долларов.

Иерусалим. Израиль. Евровидение-2019 может пройти в Тель-Авиве. Как сообщает Газета.ру, в Израиле начали обсуждать площадки для проведения музыкального конкурса.  

Так, за право принять «Евровидение» будут бороться несколько городов. В том числе, Тель-Авив и Иерусалим. Предполагается, что на организацию конкурса в следующем году Израиль потратит до 22 млн долларов.  

Однако в Минфине страны считают, что именно Тель-Авив необходимо сделать площадкой «Евровидения», так как он единственный из всех подходит под требования и стандарты конкурса.  

В какой именно из городов поедут со своими выступлениями музыканты - пока не известно. Сначала в стране состоится специальный конкурс среди городов-претендентов. В том случае, если Тель-Авив станет площадкой «Евровидения», будущие участники представят свои номера на сцене одного из павильонов Центра ярмарок.  

Напомним, победительницей Евровидения-2018 стала певица Нетта Барзилай из Израиля. За номер на композицию Toy («Игрушка») она набрала 529 баллов. Тогда как представительница России Юлия Самойлова с песней I Won’t Break не смогла пройти в финал.

13:05, 25 июня, 2018
Александра Бобрович
175
0
#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#Израиль\n#города\n#музыканты

 

 

 


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