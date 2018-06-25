На организацию конкурса в следующем году Израиль потратит до 22 млн долларов.

Иерусалим. Израиль. Евровидение-2019 может пройти в Тель-Авиве. Как сообщает Газета.ру, в Израиле начали обсуждать площадки для проведения музыкального конкурса.

Так, за право принять «Евровидение» будут бороться несколько городов. В том числе, Тель-Авив и Иерусалим. Предполагается, что на организацию конкурса в следующем году Израиль потратит до 22 млн долларов.

Однако в Минфине страны считают, что именно Тель-Авив необходимо сделать площадкой «Евровидения», так как он единственный из всех подходит под требования и стандарты конкурса.

В какой именно из городов поедут со своими выступлениями музыканты - пока не известно. Сначала в стране состоится специальный конкурс среди городов-претендентов. В том случае, если Тель-Авив станет площадкой «Евровидения», будущие участники представят свои номера на сцене одного из павильонов Центра ярмарок.

Напомним, победительницей Евровидения-2018 стала певица Нетта Барзилай из Израиля. За номер на композицию Toy («Игрушка») она набрала 529 баллов. Тогда как представительница России Юлия Самойлова с песней I Won’t Break не смогла пройти в финал.