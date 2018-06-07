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Ушла из жизни кинорежиссер Кира Муратова

10:21, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
10:21, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#искусство\n#кино\n#фильмы\n#смерть
Фото: kinopoisk.ru
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Она сняла фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Мелодия для шарманки», «Вечное возращение» и многие другие.  

Одесса. Украина. На 84-м году жизни в Одессе скончалась известный советский и украинский кинорежиссер и сценарист Кира Муратова. Как пишут «Известия», об этом сообщил ее супруг Евгений Голубенко. 

Кира Муратова работала на Одесской киностудии и Ленфильме. Ее первой самостоятельной полнометражной лентой стали «Короткие встречи» 1967 года, где она сыграла главную роль. Также в этой картине снялся Владимир Высоцкий.

Кроме того, Кира Муратова является создателем картин «Долгие проводы» (1971, показан только в 1987 году), «Познавая белый свет» (1978), «Перемена участи» (1987), «Астенический синдром» (1989), «Настройщик» (2004), «Мелодия для шарманки» (2009), «Вечное возвращение» (2012). Почти все эти фильмы удостоились наград на кинофестивалях.

10:21, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
860
0
#культура\n#искусство\n#кино\n#фильмы\n#смерть

 

 

 


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