Ушла из жизни кинорежиссер Кира Муратова

Она сняла фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Мелодия для шарманки», «Вечное возращение» и многие другие.

Одесса. Украина. На 84-м году жизни в Одессе скончалась известный советский и украинский кинорежиссер и сценарист Кира Муратова. Как пишут «Известия», об этом сообщил ее супруг Евгений Голубенко.

Кира Муратова работала на Одесской киностудии и Ленфильме. Ее первой самостоятельной полнометражной лентой стали «Короткие встречи» 1967 года, где она сыграла главную роль. Также в этой картине снялся Владимир Высоцкий.

Кроме того, Кира Муратова является создателем картин «Долгие проводы» (1971, показан только в 1987 году), «Познавая белый свет» (1978), «Перемена участи» (1987), «Астенический синдром» (1989), «Настройщик» (2004), «Мелодия для шарманки» (2009), «Вечное возвращение» (2012). Почти все эти фильмы удостоились наград на кинофестивалях.