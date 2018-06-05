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Полотно Ван Гога купили на аукционе за 7 млн евро

10:05, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
10:05, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#искусство\n#живопись\n#художники\n#Винсент Ван Гог\n#аукцион\n#деньги
Фото: twitter.com/Artcurial
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Картину «Женщины в дюнах за починкой сетей» художник написал, когда ему было 28 лет.  

Париж. Франция. Одно из ранних произведений Винсента Ван Гога, картина «Женщины в дюнах за починкой сетей», ушла с молотка за 7,065 млн евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на аукционный дом Artcurial

Торги состоялись в Париже. По предварительной оценке, стоимость полотна составляет от 3 до 5 млн евро, однако коллекционер из США заплатил за него в полтора раза больше стартовой цены.   

«Женщины в дюнах за починкой сетей» были написаны живописцем в пригороде Гааги, когда ему было 28 лет. Картину относят к раннему периоду творчества Ван Гога.   

Напомним, в ноябре прошлого года картина Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» была продана на аукционе в Нью-Йорке за 81,3 миллиона долларов.

10:05, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
240
0
#культура\n#искусство\n#живопись\n#художники\n#Винсент Ван Гог\n#аукцион\n#деньги

 

 

 


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