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Экс-гитарист Sex Pistols Глен Мэтлок выступит на границе Северной и Южной Кореи

12:27, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
12:27, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
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#музыка\n#фестивали\n#музыканты\n#КНДР\n#Южная Корея\n#знаменитости
Фото: glenmatlock.com
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Известный музыкант приедет на фестиваль DMZ Peace Train в демилитаризованную зону в конце июня.

Сеул. Южная Корея. Экс-гитарист британской панк-группы Глен Мэтлок выступит на границе Северной и Южной Кореи. Известный артист исполнит несколько композиций на музыкальном фестивале DMZ Peace Train, пишут «Известия».  

Глен Мэтлок приедет в демилитаризованную зону в Пханмунджоме в конце июня. При этом о своем желании выступить на корейской сцене музыкант рассказал организаторам фестиваля.  

В частности, он сам связался с ними и предложил включить в программу DMZ Peace Train свое выступление. Так, в последний день фестиваля, 24 июня, он исполнит композицию Anarchy in the U.K, а также сыграет вместе с южнокорейскими группами Crying Nut и No Brain.  

Выступить на DMZ Peace Train его вдохновила состоявшаяся в конце апреля встреча между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Отмечается, что британский музыкант не возьмет денег за свое участие и сыграет для гостей фестиваля абсолютно бесплатно.

12:27, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
212
0
#музыка\n#фестивали\n#музыканты\n#КНДР\n#Южная Корея\n#знаменитости

 

 

 


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