Экс-гитарист Sex Pistols Глен Мэтлок выступит на границе Северной и Южной Кореи

Известный музыкант приедет на фестиваль DMZ Peace Train в демилитаризованную зону в конце июня.

Сеул. Южная Корея. Экс-гитарист британской панк-группы Глен Мэтлок выступит на границе Северной и Южной Кореи. Известный артист исполнит несколько композиций на музыкальном фестивале DMZ Peace Train, пишут «Известия».

Глен Мэтлок приедет в демилитаризованную зону в Пханмунджоме в конце июня. При этом о своем желании выступить на корейской сцене музыкант рассказал организаторам фестиваля.

В частности, он сам связался с ними и предложил включить в программу DMZ Peace Train свое выступление. Так, в последний день фестиваля, 24 июня, он исполнит композицию Anarchy in the U.K, а также сыграет вместе с южнокорейскими группами Crying Nut и No Brain.

Выступить на DMZ Peace Train его вдохновила состоявшаяся в конце апреля встреча между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Отмечается, что британский музыкант не возьмет денег за свое участие и сыграет для гостей фестиваля абсолютно бесплатно.