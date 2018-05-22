В США закроется журнал Interview Энди Уорхола

В разное время его обложку украшали фотографии знаменитостей: Дэвида Боуи, Мадонны, Элизабет Тейлор, Шер, Дайаны Росс и Майкла Джексона.

Нью-Йорк. США. Журнал Interview известного художника Энди Уорхола закроется в США. Как сообщает CNN, издание перестанет существовать после 50 лет работы из-за финансовых трудностей.

В частности, это подтвердил редактор издания Эзра Маркус. По его словам, руководство Interview подало документы о банкротстве. В связи с этим журнал не будет выпускаться как в печатном, так и в электронном виде.

Кроме того, на финансах Interview сказалось участие в многочисленных судебных тяжбах с бывшими сотрудниками. Так, экс-редактор Фабиен Барон потребовал выплатить ему 600 тыс. долларов.

Напомним, американский художник Энди Уорхол основал Interview в 1969 году. В журнале публиковались интервью выдающихся художников, музыкантов, дизайнеров, режиссёров и актёров. В разное время обложку издания украшали фотографии знаменитостей: Дэвида Боуи, Мадонны, Элизабет Тейлор, Шер, Дайаны Росс и Майкла Джексона. В 1989 году его приобрел миллиардер Питер Брант.