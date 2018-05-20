Победителем Каннского кинофестиваля стал режиссер из Японии

Его фильм «Магазинные воришки» получил Золотую пальмовую ветвь.

Канны. Франция. Главный приз проходящего в Каннах 71-го кинофестиваля получил фильм «Магазинные воришки» японского кинорежиссера Хирокадзу Корээда, сообщает Интерфакс.

Фильм рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует только на пенсию бабушки, из-за чего некоторые из ее членов подворовывают в магазинах. Однажды они подбирают на улице маленькую девочку, а потом видят объявление о ее пропаже.

Сам режиссер признался, что его картина основана на личном опыте и ему особенно близка семейная тематика.

«В некотором роде фильм вдохновлен моей собственной историей. Я жил в небольшом доме, в маленькой комнате, где хранил мои "сокровища". Но я ничего не крал в магазинах», - сказал режиссер на пресс-конференции.

Напомним, что в этом году в программе кинофестиваля два российских фильма - "Лето Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого.