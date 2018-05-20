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Победителем Каннского кинофестиваля стал режиссер из Японии

09:53, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
09:53, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
117
0
#культура\n#общество\n#кино
Фото: moviesstars.ru
117
0

Его фильм «Магазинные воришки» получил Золотую пальмовую ветвь.

Канны. Франция. Главный приз проходящего в Каннах 71-го кинофестиваля получил фильм «Магазинные воришки» японского кинорежиссера Хирокадзу Корээда, сообщает Интерфакс.

Фильм рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует только на пенсию бабушки, из-за чего некоторые из ее членов подворовывают в магазинах. Однажды они подбирают на улице маленькую девочку, а потом видят объявление о ее пропаже.

Сам режиссер признался, что его картина основана на личном опыте и ему особенно близка семейная тематика.

«В некотором роде фильм вдохновлен моей собственной историей. Я жил в небольшом доме, в маленькой комнате, где хранил мои "сокровища". Но я ничего не крал в магазинах», - сказал режиссер на пресс-конференции.

Напомним, что в этом году в программе кинофестиваля два российских фильма - "Лето Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого. 

09:53, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
117
0
#культура\n#общество\n#кино

 

 

 


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