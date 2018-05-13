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Победительницей конкурса «Евровидение» стала представительница Израиля

10:00, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
10:00, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#Евровидение\n#конкурс\n#Израиль\n#Португалия
Фото: Sputnik Беларусь
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Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», набрала 529 баллов.

Лиссабон. Португалия. Победительницей «Евровидения» стала представительница Израиля. Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», набрала 529 баллов, сообщается на сайте международного конкурса.

Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне.

В тройку также вошли Кипр и Австрия.

Отметим, что представительница России Юлия Самойлова не прошла в финальную стадию конкурса.

Eurovision on Twitter

Here it is, the final results for #Eurovision Song Contest 2018! #ESC2018 #AllAboard

10:00, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
453
0
#Евровидение\n#конкурс\n#Израиль\n#Португалия

 

 

 


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