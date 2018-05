Победительницей конкурса «Евровидение» стала представительница Израиля

Лиссабон. Португалия. Победительницей «Евровидения» стала представительница Израиля. Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», набрала 529 баллов, сообщается на сайте международного конкурса.

Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне.

В тройку также вошли Кипр и Австрия.

Отметим, что представительница России Юлия Самойлова не прошла в финальную стадию конкурса.

