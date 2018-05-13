Победительницей конкурса «Евровидение» стала представительница Израиля

Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», набрала 529 баллов.

Лиссабон. Португалия. Победительницей «Евровидения» стала представительница Израиля. Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», набрала 529 баллов, сообщается на сайте международного конкурса.

Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне.

В тройку также вошли Кипр и Австрия.

Отметим, что представительница России Юлия Самойлова не прошла в финальную стадию конкурса.