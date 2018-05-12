Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

93-летний шансонье упал и повредил плечевую кость.

Ним. Франция. Известный французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован во Франции. Как сообщает RT, музыканта поместили в больницу города Ним.

Это произошло после того, как певец упал в своем доме в департаменте Буш-дю-Рон. Артист повредил плечевую кость. Угрозы жизни нет, заявили врачи.

Шарль Азнавур родился в семье армянских эмигрантов в Париже. Своими произведениями стал известен в конце 50-х годов ХХ века. Много раз выступал в Советском Союзе и России, но один из концертов, запланированных на 25 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге, Азнавуру пришлось отменить из-за плохого самочувствия.