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Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

17:41, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
17:41, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#музыка\n#концерты\n#Франция\n#музыканты\n#шансон
Фото: facebook.com/aznavourfoundation
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93-летний шансонье упал и повредил плечевую кость.  

Ним. Франция. Известный французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован во Франции. Как сообщает RT, музыканта поместили в больницу города Ним. 

Это произошло после того, как певец упал в своем доме в департаменте Буш-дю-Рон. Артист повредил плечевую кость. Угрозы жизни нет, заявили врачи. 

Шарль Азнавур родился в семье армянских эмигрантов в Париже. Своими произведениями стал известен в конце 50-х годов ХХ века. Много раз выступал в Советском Союзе и России, но один из концертов, запланированных на 25 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге, Азнавуру пришлось отменить из-за плохого самочувствия.

17:41, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
605
0
#культура\n#музыка\n#концерты\n#Франция\n#музыканты\n#шансон

 

 

 


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