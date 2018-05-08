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Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

18:16, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
18:16, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#скандалы\n#алкоголь\n#кино\n#артисты\n#голливудские звезды\n#Депп
Фото: kinopoisk.ru
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Скандал произошел в центре Лос-Анджелеса.  

Лос-Анджелес. США. Знаменитый актер Джонни Депп подрался на съемках. Как пишут «Известия», инцидент произошел в центре Лос-Анджелеса. 

Сообщается, что звезда «Пиратов Карибского моря» злоупотребил алкоголем при работе над фильмом «Лабиринт», где он играет детектива. Под влиянием спиртного артист решил взять на себя функции режиссера и возглавить съемочный процесс. 

Между тем менеджер по локациям сообщил режиссеру Брэду Фурману, что время на перекрытие для съемок улицы в центре Лос-Анджелеса завершено. Тот отправил его сообщить эту новость Деппу лично. 

Артист не поверил, что снятый дубль был последним, и слегка ударил менеджера. Затем он предложил ему нанести ответный удар, предложив за это 100 тысяч долларов. Свидетели оттащили и кое-как успокоили Деппа, конфликт на этом был исчерпан.

18:16, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
585
0
#культура\n#скандалы\n#алкоголь\n#кино\n#артисты\n#голливудские звезды\n#Депп

 

 

 


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