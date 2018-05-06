Музыкальный конкурс «Евровидение» открылся в Лиссабоне

Россию представляет певица Юлия Самойлова с песней «I Won't Break».

Португалия. В Лиссабоне в воскресенье, 6 мая, стартовал ежегодный конкурс «Евровидение». Как сообщает Росбалт, церемония открытия пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Соревноваться в Португалии в полуфиналах будут 37 исполнителей. Еще шесть - сама Испания и так называемая большая пятёрка основательниц состязания - ФРГ, Британия, Франция, Испания, Италия и Франция эту стадию пропустят. Девиз конкурса 2018 года - «All Aboard!» («Все на борт!»), а главная тема - океан.

Напомним, что Россию представит Юлия Самойлова с песней «I Won't Break» («Меня не сломят»). В 2017 году россиянка не смогла принять участие в конкурсе, когда он проходил на Украине. Киев запретил певице въезд из-за выступления в Крыму.

Отметим, что первый полуфинал музыкального фестиваля состоится 8 мая 2018; второй полуфинал - 10 мая 2018; финал - 12 мая 2018.