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Музыкальный конкурс «Евровидение» открылся в Лиссабоне

18:20, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
18:20, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#музыка\n#Евровидение\n#Португалия\n#Юлия Самойлова
Фото: pixabay.com
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Россию представляет певица Юлия Самойлова с песней «I Won't Break».

Португалия. В Лиссабоне в воскресенье, 6 мая, стартовал ежегодный конкурс «Евровидение». Как сообщает Росбалт, церемония открытия пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Соревноваться в Португалии в полуфиналах будут 37 исполнителей. Еще шесть - сама Испания и так называемая большая пятёрка основательниц состязания - ФРГ, Британия, Франция, Испания, Италия и Франция эту стадию пропустят. Девиз конкурса 2018 года - «All Aboard!» («Все на борт!»), а главная тема - океан.

Напомним, что Россию представит Юлия Самойлова с песней «I Won't Break» («Меня не сломят»). В 2017 году россиянка не смогла принять участие в конкурсе, когда он проходил на Украине. Киев запретил певице въезд из-за выступления в Крыму.

Отметим, что первый полуфинал музыкального фестиваля состоится 8 мая 2018; второй полуфинал - 10 мая 2018; финал - 12 мая 2018.

18:20, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
634
0
#музыка\n#Евровидение\n#Португалия\n#Юлия Самойлова

 

 

 


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