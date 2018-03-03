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Худшей лентой 2017 года назвали «Эмоджи фильм»

19:10, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
19:10, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
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#шоу-бизнес\n#США\n#кино
Фото: Sony Pictures Animation, Columbia Pictures
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В США состоялось вручение премии «Золотая малина».

США. Худшей фильмом 2017 года назвали «Эмоджи». Как пишет Юга.ру, лента получила ежегодную кинематографическую антипремию «Золотая малина».

Картина про жизнь эмоджи также завоевала антинаграду за худший сценарий, худший экранный дуэт, а также приз худшему режиссеру Тони Леонидису.

Худшим актером с «абсурдно посредственной» игрой признали трехкратного номинанта на «Оскар» Тома Круза за роль в «Мумии». Актер Тайлер Перри за роль женщины в фильме «Хэллоуин Мэдеи 2» был признан худшей актрисой.

В категории «Худший актер второго плана» лидером стал Мел Гибсон (фильм «Здравствуй папа, Новый год! — 2»), а худшей актрисой второго плана назвали Ким Бейсингер, сыгравшую в «На пятьдесят оттенков темнее».

Лауреатов «Золотой малины» традиционно называют за день до оскаровской церемонии, которая в этом году состоится 4 марта. Победителям вручают пластиковую статуэтку в виде ягоды малины, покрытой золотой краской. Стоимость приза составляет менее 5 долларов.

19:10, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
589
0
#шоу-бизнес\n#США\n#кино

 

 

 

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