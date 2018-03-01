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«Джоконду» Леонардо да Винчи хотят вывезти из Лувра

19:24, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
19:24, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
587
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#культура\n#Париж\n#живопись\n#Франция\n#Джоконда\n#Леонардо да Винчи\n#Италия\n#Мона Лиза
Фото: pixabay.com
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«Гастроли» знаменитой картины планирует организовать министерство культуры страны.  

Париж. Франция. «Мону Лизу» кисти Леонардо да Винчи, известную также под названием «Джоконда», предлагают экспонировать в других музеях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу. 

Как заявила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, она намерена обсудить вопрос о «гастролях» картины с директором Лувра. По ее мнению, знаменитое полотно эпохи Возрождения должно быть доступным не только парижанам и туристам, посещающим столицу Франции. 

Также она напомнила, что недавно Франция передала Великобритании для временного экспонирования другой известный памятник средневекового искусства — гобелен из Байё. На нем выткана история похода Вильгельма Завоевателя в Англию в 1066 году. 

Французские СМИ пишут, что «Джоконду» могут выставить в музее Лувр-Ланс в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. 

Добавим, «Мона Лиза» покидала стены Лувра трижды — в 1963 году она побывала в США, а в 1974 году — в Японии и СССР. 

Картина считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шёлком из Флоренции Франческо дель Джокондо, написанным Леонардо да Винчи в 1503—1505 годах.

19:24, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
587
0
#культура\n#Париж\n#живопись\n#Франция\n#Джоконда\n#Леонардо да Винчи\n#Италия\n#Мона Лиза

 

 

 

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