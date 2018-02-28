Однако их имена будут названы только 4 марта.

Лос-Анджелес. США. В Лос-Анджелесе кинокритики определились с победителями премии «Оскар». Как пишет Life.ru, американская киноакадемия завершила финальное голосование.

Эксперты выбирали тех, кому из знаменитостей достанется заветная статуэтка, с 20 по 27 февраля. При этом победители той или иной номинации определялись достаточно обычным способом - простым большинством голосов.

Несмотря на это, имена оскаровских лауреатов назовут только 4 марта. Церемония награждения, по традиции, будет проходить в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Кроме того, ряд американских изданий огласил новые подробности вручения премии. Помимо ведущего Джимми Киммела, организаторы пригласили на церемонию награждения несколько знаменитостей. Как пишет Deadline, вручать статуэтки будут Сандра Буллок и Мэтью МакКонахи.

Также, по словам продюсеров «Оскара» Майкла Де Луки и Дженнифер Тодд, выйдут на сцену с конвертами в руках Эшли Джадд, Николь Кидман, Хелен Миррен, Рита Морено, Лупита Нионго и Кристофер Уокен.