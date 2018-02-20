Победителей киноакадемики определят с 20 по 27 февраля.

Лос-Анджелес. США. В Лос-Анджелесе стартовало финальное голосование премии «Оскар». Как пишет Газета.ру, киноакадемики определят победителей с 20 по 27 февраля.

При этом имена обладателей заветной статуэтки Академия кинематографических искусств и наук назовет лишь 4 марта. В этом году церемония награждения состоится в 90-й раз, и, по традиции, будет проходить в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Ведущим «Оскара» во второй раз станет актер и комик Джимми Киммел.

Напомним, шорт-лист премии киноакадемики огласили еще в конце января. За статуэтку будут бороться Джордан Пил, Кристофер Нолан, Гильермо дель Торо, Мартин Макдонах, Стивен Спилберг и другие. Среди российских режиссеров в числе претендентов оказался Андрей Звягинцев с картиной «Нелюбовь».