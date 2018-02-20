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      В Лос-Анджелесе стартовало финальное голосование премии «Оскар»

      13:38, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:38, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      822
      0
      #шоу-бизнес\n#кино\n#фильмы\n#голосования\n#Оскар\n#актеры\n#знаменитости\n#Лос-Анджелес\n#премия Оскар.
      Фото: vk.com/the_oscar
      822
      0

      Победителей киноакадемики определят с 20 по 27 февраля.

      Лос-Анджелес. США. В Лос-Анджелесе стартовало финальное голосование премии «Оскар». Как пишет Газета.ру, киноакадемики определят победителей с 20 по 27 февраля.  

      При этом имена обладателей заветной статуэтки Академия кинематографических искусств и наук назовет лишь 4 марта. В этом году церемония награждения состоится в 90-й раз, и, по традиции, будет проходить в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Ведущим «Оскара» во второй раз станет актер и комик Джимми Киммел.  

      Напомним, шорт-лист премии киноакадемики огласили еще в конце января. За статуэтку будут бороться Джордан Пил, Кристофер Нолан, Гильермо дель Торо, Мартин Макдонах, Стивен Спилберг и другие. Среди российских режиссеров в числе претендентов оказался Андрей Звягинцев с картиной «Нелюбовь».

      13:38, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      822
      0
      #шоу-бизнес\n#кино\n#фильмы\n#голосования\n#Оскар\n#актеры\n#знаменитости\n#Лос-Анджелес\n#премия Оскар.

       

       

       

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