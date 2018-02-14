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      Рок-группе Metallica вручат аналог Нобелевской премии по музыке

      16:10, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:10, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      101
      0
      #искусство\n#награды\n#музыка\n#музыканты\n#рок\n#металл\n#Швеция\n#премии
      Фото: facebook.com/MetallicaInc
      101
      0

      Награду Polar Music Prize металлисты получат в Стокгольме из рук короля Швеции.  

      Стокгольм. Швеция. Международную премию Polar Music Prize, которую часто называют «Нобелевской премией по музыке», вручат в 2018 году американской рок-группе Metallica. 

      Как пишут «Известия», церемония награждения пройдет 14 июня в Стокгольме. Награды вручит король Швеции. Лауреатам достанутся денежные призы в размере около 125 тысяч долларов США.   

      Учредителем премии Polar Music Prize является менеджер шведской группы ABBA Стиг Андерсен. С 1989 года ей отмечают достижения ведущих музыкантов мира в создании и продвижении своих произведений. Наряду с группой Metallica в этом году лауреатами стали Национальный институт музыки Афганистана, а также его основатель Ахмад Сармаст. 

      Среди награжденных премией ранее - Пол Маккартни, Би Би Кинг, Элтон Джон, Боб Дилан, Мстислав Ростропович и другие известные музыканты, выступающие в разных жанрах.   

      Metallica - американская рок-группа, созданная в 1981 году. Считается одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В мире продано более 110 миллионов альбомов группы.

      16:10, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      101
      0
      #искусство\n#награды\n#музыка\n#музыканты\n#рок\n#металл\n#Швеция\n#премии

       

       

       

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