Рок-группе Metallica вручат аналог Нобелевской премии по музыке

Награду Polar Music Prize металлисты получат в Стокгольме из рук короля Швеции.

Стокгольм. Швеция. Международную премию Polar Music Prize, которую часто называют «Нобелевской премией по музыке», вручат в 2018 году американской рок-группе Metallica.

Как пишут «Известия», церемония награждения пройдет 14 июня в Стокгольме. Награды вручит король Швеции. Лауреатам достанутся денежные призы в размере около 125 тысяч долларов США.

Учредителем премии Polar Music Prize является менеджер шведской группы ABBA Стиг Андерсен. С 1989 года ей отмечают достижения ведущих музыкантов мира в создании и продвижении своих произведений. Наряду с группой Metallica в этом году лауреатами стали Национальный институт музыки Афганистана, а также его основатель Ахмад Сармаст.

Среди награжденных премией ранее - Пол Маккартни, Би Би Кинг, Элтон Джон, Боб Дилан, Мстислав Ростропович и другие известные музыканты, выступающие в разных жанрах.

Metallica - американская рок-группа, созданная в 1981 году. Считается одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В мире продано более 110 миллионов альбомов группы.