СМИ: после своего воссоединения Spice Girls отправятся в мировое турне

С концертами популярные в 90-е «перчинки» выступят в конце лета 2018 года.

Лондон. Великобритания. Британская поп-группа Spice Girls после своего воссоединения отправится в мировое турне. С концертами популярные в 90-е «перчинки» выступят в конце лета 2018 года.

Об этом событии изданию TMZ сообщил источник, близкий к коллективу. По его словам, недавно состоялась встреча Spice Girls с менеджером Саймоном Фуллером. Во время нее музыканты обсудили предварительный гастрольный план, в рамках которого они дадут несколько концертов в Великобритании и США.

Отмечается, что возрождение некогда популярной группы стало возможным после того, как свое согласие дала Виктория Бекхэм, изначально выступавшая против. Издание пишет, что икона стиля и супруга одного из самых известных футболистов мира полностью поддерживает проект.

Пока концертный тур Spice Girls находится на раннем этапе разработок. Прорабатывается общая концепция и идея. При этом источник TMZ уверяет, что «перчинки» сосредоточены на работе и мировой тур обязательно состоится.

Напомним, Spice Girls были популярны в 90-е годы. В составе коллектива выступали Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм. За 7 лет своего существования группа выпустила три студийных альбома, 11 синглов и 16 видеоклипов. Их песня «Wannabe» стала самой продаваемой дебютным композицией в истории.