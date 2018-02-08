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      СМИ: после своего воссоединения Spice Girls отправятся в мировое турне

      10:15, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      10:15, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      376
      0
      #шоу-бизнес\n#музыка\n#концерты\n#Великобритания\n#музыканты\n#знаменитости
      Фото: vk.com/thespicegirls
      376
      0

      С концертами популярные в 90-е «перчинки» выступят в конце лета 2018 года.

      Лондон. Великобритания.  Британская поп-группа Spice Girls после своего воссоединения отправится в мировое турне.  С концертами популярные в 90-е «перчинки» выступят в конце лета 2018 года.  

      Об этом событии изданию TMZ сообщил источник, близкий к коллективу. По его словам, недавно состоялась встреча Spice Girls с менеджером Саймоном Фуллером.  Во время нее музыканты обсудили предварительный гастрольный план, в рамках которого они дадут несколько концертов в Великобритании и США.   

      Отмечается, что возрождение некогда популярной группы стало возможным после того, как свое согласие дала Виктория Бекхэм, изначально выступавшая против. Издание пишет, что икона стиля и супруга одного из самых известных футболистов мира полностью поддерживает проект.  

      Пока концертный тур Spice Girls находится на раннем этапе разработок. Прорабатывается общая концепция и идея. При этом источник TMZ уверяет, что «перчинки» сосредоточены на работе и мировой тур обязательно состоится.  

      Напомним, Spice Girls были популярны в 90-е годы. В составе коллектива выступали Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм. За 7 лет своего существования группа выпустила три студийных альбома, 11 синглов и 16 видеоклипов. Их песня «Wannabe» стала самой продаваемой дебютным композицией в истории. 

      Spice Girls - Wannabe
      10:15, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      376
      0
      #шоу-бизнес\n#музыка\n#концерты\n#Великобритания\n#музыканты\n#знаменитости

       

       

       

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