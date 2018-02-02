Режиссер восьмой части «Форсажа» Феликс Гэри Грей снимет спин-офф «Людей в черном»

Студия Sony Pictures ведет переговоры с известным кинематографистом.

Калифорния. США. Феликс Гэри Грей, снявший восьмую часть «Форсажа» и «Законопослушного гражданина», может занять кресло режиссера спин-оффа «Людей в черном». Как пишет Variety, Sony Pictures ведет переговоры с известным кинематографистом.

По информации издания, студия намерена выпустить фильм на широкие экраны 17 мая 2019 года. Продвижением ленты займутся Уолтер Паркс и Лори Макдональд, в качестве исполнительного продюсера выступит Стивен Спилберг.

При этом Sony Pictures не планирует нанимать звезд оригинальной трилогии – Уилл Смит и Томми Ли Джонс не вернутся к образам агентов Джея и Кея. Variety пишет, что в ребуте исполнителем главной роли может стать женщина.

Напомним, «Люди в черном» выходили на экраны с 1997 по 2012. Первая часть франшизы собрала в прокате 589 млн долларов и рассказывала о приключениях членов тайной организации, которая контролирует на Земле пребывание инопланетян.

Режиссер Феликс Гэри Грей же известен тем, что снял криминальную комедию «Будь круче!» и драму «Законопослушный гражданин» с Джеральдом Батлером и Джейми Фоском. В 2017 году на экраны из-под его руки вышла восьмая часть «Форсажа» с Вином Дизелем и Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Помимо этого, зрителям он известен по фильму «Ограбление по-итальянски» с Шарлиз Терон, Эдвардом Нортоном и Марком Уолбергом.