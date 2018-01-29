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      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      11:55, 29 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:55, 29 января, 2018
      Александра Бобрович
      770
      0
      #культура\n#видео\n#кино\n#премьера\n#YouTube\n#фильмы\n#кинематограф\n#трейлер
      Фото: kinopoisk.ru
      770
      0

      Фильм выйдет на экраны в апреле 2018 года.

      Калифорния. США. В сети опубликовали новый трейлер пятой части культового фильма «Такси» Люка Бессона. Небольшой ролик выложен на You-Tube-канале iVideos.  

      В нем зрители видят, как на улицы Марселя возвращается знаменитый белый Peugeot 406 V6. Однако на экраны не вернутся полюбившиеся герои – таксист Даниэль и полицейский Этьен в исполнении Сами Насери и Фредерика Дифенталя.  

      Такси 5 - Русский трейлер (Субтитры, 2018)

      В грядущей ленте главные роли исполнят Фрэнк Гастамбид и Малик Бенталха в компании с Сабриной Уазани. При этом Бернар Фарси вернется к воплощению образа главы полицейского участка – комиссара Жибера.  

      Выход фильма в мировой прокат назначен на 11 апреля 2018 года. В России премьера фильма состоится 12 апреля.  Режиссером картины стал исполнитель главной роли Фрэнк Гастамбид, известный по таким фильмам как: «Сахара», «Чего хочет Джульетта?» и «Мальчишник в Паттайе». Люк Бессон выступил в качестве продюсера ленты. 

      11:55, 29 января, 2018
      Александра Бобрович
      770
      0
      #культура\n#видео\n#кино\n#премьера\n#YouTube\n#фильмы\n#кинематограф\n#трейлер

       

       

       

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