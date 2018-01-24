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      Премьера нового болливудского фильма вызвала массовые протесты и погромы в Индии

      18:41, 24 января, 2018
      Евгений Кандаков
      18:41, 24 января, 2018
      Евгений Кандаков
      286
      0
      #скандалы\n#кино\n#акции протеста\n#Индия\n#беспорядки
      Фото: pixabay.com
      286
      0

      Представителей касты раджпутов не устроил выведенный на экране образ царицы Рани Падмини.  

      Ахмадабад. Индия. Массовые беспорядки произошли в столице штата Гуджарат, городе Ахмадабаде на западе Индии. Их участники выражают недовольство в связи с запланированной на 25 января премьерой нового болливудского фильма «Падмавати», сообщает russian.rt.com

      Сотни протестующих устроили погромы в торговых центрах и подожгли десятки автомобилей, требуя снять картину с показа. Манифестанты недовольны представленным в ленте образом царицы Рани Падмини. В акциях принимают участие представители главным образом касты раджпутов, значительная часть которых является потомственными военнослужащими. 

      Полиция задержала более 10 наиболее активных погромщиков. Охрана возле кинотеатров в преддверии показа скандальной драмы усилена.

      18:41, 24 января, 2018
      Евгений Кандаков
      286
      0
      #скандалы\n#кино\n#акции протеста\n#Индия\n#беспорядки

       

       

       

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