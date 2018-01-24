Премьера нового болливудского фильма вызвала массовые протесты и погромы в Индии

Представителей касты раджпутов не устроил выведенный на экране образ царицы Рани Падмини.

Ахмадабад. Индия. Массовые беспорядки произошли в столице штата Гуджарат, городе Ахмадабаде на западе Индии. Их участники выражают недовольство в связи с запланированной на 25 января премьерой нового болливудского фильма «Падмавати», сообщает russian.rt.com.

Сотни протестующих устроили погромы в торговых центрах и подожгли десятки автомобилей, требуя снять картину с показа. Манифестанты недовольны представленным в ленте образом царицы Рани Падмини. В акциях принимают участие представители главным образом касты раджпутов, значительная часть которых является потомственными военнослужащими.

Полиция задержала более 10 наиболее активных погромщиков. Охрана возле кинотеатров в преддверии показа скандальной драмы усилена.