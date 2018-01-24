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      В Лос-Анджелесе назвали имена номинантов премии «Оскар»

      10:54, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:54, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      204
      0
      #шоу-бизнес\n#США\n#награды\n#кино\n#кинематограф\n#Оскар\n#актеры\n#знаменитости
      Фото: vk.com/academyawards
      204
      0

      Шорт-лист огласили Энди Серкис и Тиффани Хэддиш.

      Лос-Анджелес. США. Американская академия кинематографических искусств и наук назвала имена претендентов на премию «Оскар». Как говорится на официальном сайте кинонаграды, список номинантов накануне вечером огласили актеры Энди Серкис и Тиффани Хэддиш.  

      Этой весной за звание лучшего фильма будут бороться триллер «Прочь» Джордана Пила, драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Форма воды» Гильермо дель Торо и триумфатор «Золотого глобуса» - «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Помимо них, в этой категории также номинированы - «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Тёмные времена» Джо Райта, «Леди Бёрд» Греты Гервиг, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона и «Секретное досье» Стивена Спилберга.  

      В номинации «Лучший режиссер» престижную награду могут получить Джордан Пил, Кристофер Нолан, Гильермо дель Торо, Пол Томас Андерсон и Грета Гервиг.  

      Гари Олдман, Дензел Вашингтон, Тимоти Шаламе, Дэниел Дэй-Льюис и Дэниел Калуя будут бороться за звание лучшего актера. Среди актрис статуэтку могут получить Салли Хокинс за роль в  фильме «Форма воды», обладательница «Золотого глобуса» Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на Эббинга, Миссури»), Мерил Стрип, сыгравшая в ленте «Секретное дело», Марго Робби, воплотившая на экране образ фигуристки Тони Хардинг и Сирша Ронан, исполнительница главной роли в «Леди Бёрд».  

      В категории «Лучший анимационный фильм» номинированы  «Тайна Коко» студии Pixar, мультфильм «Фердинанд» о самом добродушном быке Испании, «Босс-молокосос», героев которого озвучили Тоби Макгуайр, Лиза Кудроу и Алек Болдуин, «Ван Гог. С любовью, Винсент» Дороты Кобелы и Хью Уэлшмана, а также «Добытчица» Норы Туми.  

      За «Оскара» среди фильмов на иностранном языке борьба развернется между драмой «Фантастическая женщина» Себастьяно Лелио, лентой «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди, «Оскорблением» Зиада Дуэри и «Квадратом» Рубена Эстлунда. Помимо них, на соискание премии выдвинут российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.  

      Отмечается, что в этом году 90-я церемония награждения премии американской киноакадемии  состоится 4 марта. Вручение премии, традиционно, будет проходить в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, ведущим вечера во второй раз станет актер и комик Джимми Киммел.  Oscars 2018: Nominations Announcement

      10:54, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      204
      0
      #шоу-бизнес\n#США\n#награды\n#кино\n#кинематограф\n#Оскар\n#актеры\n#знаменитости

       

       

       

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