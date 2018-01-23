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      В сети фейковый трейлер продолжения сериала «Друзья» набрал 4,5 млн просмотров

      13:05, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      13:05, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      324
      0
      #видео\n#YouTube\n#сериалы\n#фанаты\n#актеры\n#знаменитости
      Фото: kinopoisk.ru
      324
      0

      Двухминутный ролик был выложен в You-Tube на канале Smasher.

      Калифорния. США. В сети опубликовали трейлер продолжения культового американского комедийного сериала «Друзья», оказавшимся поддельным. Двухминутный ролик был выложен в You-Tube на канале Smasher.  

      Небольшое по длительности видео рассказывает зрителям о якобы снятом полнометражном фильме с участием Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэтта Леблана, Меттью Перри и Дэвида Швиммера.  

      На протяжении двух минут поклонники сериала могут наблюдать как Моника и Чендлер готовятся к разводу, Фиби работает врачом, Рейчел и Росс пытаются найти общий язык друг с другом, а Джо Трибиани все еще не женат и работает актером.  

      FRIENDS (2018) Movie Teaser Trailer #1 - Jennifer Aniston Friends Reunion Concept

      С момента публикации фейковый трейлер просмотрели 4 653 324 раз и оставили более двух тысяч комментариев. В них поклонники сериала делились впечатлениями от увиденного.  

      В частности, фанаты «Друзей» разделились на два лагеря. Одни действительно поверили в искусно сделанный монтаж и спрашивали о дате выхода фильма, и где можно приобрести билеты на премьеру. Другие, наоборот, раскусили подделку и начали перечислять фильмы и сериалы, откуда создатели видео взяли и смонтировали кадры.  

      Напомним, комедийный сериал «Друзья» выходил на экраны с 1994 по 2004 годы. На протяжении этого времени было снято 10 сезонов телешоу, насчитывающих 236 эпизодов. Кроме того, история о Россе, Монике, Джо, Рейчел, Чендлере и Фиби завоевала шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус». 

      13:05, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      324
      0
      #видео\n#YouTube\n#сериалы\n#фанаты\n#актеры\n#знаменитости

       

       

       

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