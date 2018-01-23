В сети фейковый трейлер продолжения сериала «Друзья» набрал 4,5 млн просмотров

Двухминутный ролик был выложен в You-Tube на канале Smasher.

Калифорния. США. В сети опубликовали трейлер продолжения культового американского комедийного сериала «Друзья», оказавшимся поддельным. Двухминутный ролик был выложен в You-Tube на канале Smasher.

Небольшое по длительности видео рассказывает зрителям о якобы снятом полнометражном фильме с участием Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэтта Леблана, Меттью Перри и Дэвида Швиммера.

На протяжении двух минут поклонники сериала могут наблюдать как Моника и Чендлер готовятся к разводу, Фиби работает врачом, Рейчел и Росс пытаются найти общий язык друг с другом, а Джо Трибиани все еще не женат и работает актером.

FRIENDS (2018) Movie Teaser Trailer #1 - Jennifer Aniston Friends Reunion Concept

С момента публикации фейковый трейлер просмотрели 4 653 324 раз и оставили более двух тысяч комментариев. В них поклонники сериала делились впечатлениями от увиденного.

В частности, фанаты «Друзей» разделились на два лагеря. Одни действительно поверили в искусно сделанный монтаж и спрашивали о дате выхода фильма, и где можно приобрести билеты на премьеру. Другие, наоборот, раскусили подделку и начали перечислять фильмы и сериалы, откуда создатели видео взяли и смонтировали кадры.

Напомним, комедийный сериал «Друзья» выходил на экраны с 1994 по 2004 годы. На протяжении этого времени было снято 10 сезонов телешоу, насчитывающих 236 эпизодов. Кроме того, история о Россе, Монике, Джо, Рейчел, Чендлере и Фиби завоевала шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».