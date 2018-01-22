В США назвали номинантов премии «Золотая малина»

В числе претендентов на антинаграду оказались Том Круз, Джейми Дорнан, Джонни Депп, Дакота Джонсон, Дженнифер Лоуренс и Эмма Уотсон.

Калифорния. США. Кинокритики США назвали номинантов премии «Золотая малина», вручаемой за худший фильм, режиссуру, сценарий и актерскую игру. Видео с именами претендентов на антинаграду опубликовал на своем официальном аккаунте в You-Tube сайт Rotten Tomatoes.

В небольшом ролике кинокритики показали лабораторию, где худшие фильмы семнадцатого года хранятся в виде «токсичных отходов».

За звание худшего актера с «самой токсичной игрой» будут бороться Том Круз за роль в «Мумии», Джейми Дорнан, воплотивший образ Кристиана Грея в ленте «На пятьдесят оттенков темнее» и Марк Уолберг, снявшийся в фильмах «Трансформеры: последний рыцарь» и «Здравствуй, папа, Новый год! - 2». К ним также присоединяться Джонни Депп за роль Капитана Джека Воробья в последних «Пиратах Карибского моря» и Зак Эфрон, сыгравший с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в ребуте «Спасателей Малибу».

Среди актрис на антинаграду номинированы Дакота Джонсон за роль Анастейши Стил в последней ленте «Оттенков», звезда сериала «Анатомия страсти» Кэтрин Хейгл, снявшаяся в психологическом триллере «Наваждение», Эмма Уотсон за кинокартину «Сфера» и Дженнифер Лоуренс, сыгравшая главную роль в картине «Мама!».

Звание худшего фильма могут получить «Эмоджи фильм» Тони Леондиса, «Трансформеры: последний рыцарь» Майкла Бея, «На пятьдесят оттенков темнее», снятые по одноименному роману Э. Л. Джеймс, новая «Мумия» от студии Universal Pictures и «Спасатели Малибу» Сета Гордона.

Напомним, антипремия «Золотая малина» была основана американским писателем Джоном Уилсоном в 1981 году. По сути, она является неким дополнением к знаменитой премии «Оскар», а претенденты на нее традиционно оглашаются за день до оскаровских номинантов. В этом году церемония награждения пройдет в 38-й раз.