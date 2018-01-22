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      В США назвали номинантов премии «Золотая малина»

      10:58, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:58, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      210
      0
      #культура\n#шоу-бизнес\n#США\n#кино\n#актеры\n#знаменитости
      Фото: pixabay.com
      210
      0

      В числе претендентов на антинаграду оказались Том Круз, Джейми Дорнан, Джонни Депп, Дакота Джонсон, Дженнифер Лоуренс и Эмма Уотсон.

      Калифорния. США. Кинокритики США назвали номинантов премии «Золотая малина», вручаемой за худший фильм, режиссуру, сценарий и актерскую игру. Видео с именами претендентов на антинаграду опубликовал на своем официальном аккаунте в You-Tube сайт Rotten Tomatoes.   

      В небольшом ролике кинокритики показали лабораторию, где худшие фильмы семнадцатого года хранятся в виде «токсичных отходов».   

      За звание худшего актера с «самой токсичной игрой» будут бороться Том Круз за роль в «Мумии», Джейми Дорнан, воплотивший образ Кристиана Грея в ленте «На пятьдесят оттенков темнее» и Марк Уолберг, снявшийся в фильмах «Трансформеры: последний рыцарь»  и «Здравствуй, папа, Новый год! - 2». К ним также присоединяться Джонни Депп за роль Капитана Джека Воробья в последних «Пиратах Карибского моря» и Зак Эфрон, сыгравший с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в ребуте «Спасателей Малибу».  

      Среди актрис на антинаграду номинированы Дакота Джонсон за роль Анастейши Стил в последней ленте «Оттенков», звезда сериала «Анатомия страсти» Кэтрин Хейгл, снявшаяся в психологическом триллере «Наваждение», Эмма Уотсон за кинокартину «Сфера» и Дженнифер Лоуренс, сыгравшая главную роль в картине «Мама!».  

      Звание худшего фильма могут получить «Эмоджи фильм» Тони Леондиса, «Трансформеры: последний рыцарь» Майкла Бея, «На пятьдесят оттенков темнее», снятые по одноименному роману Э. Л. Джеймс, новая «Мумия» от студии Universal Pictures и «Спасатели Малибу» Сета Гордона.  

      Напомним, антипремия «Золотая малина» была основана американским писателем Джоном Уилсоном в 1981 году. По сути, она является неким дополнением к знаменитой премии «Оскар», а претенденты на нее традиционно оглашаются за день до оскаровских номинантов. В этом году церемония награждения пройдет в 38-й раз.

      38th Razzie Award Nominees
      10:58, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      210
      0
      #культура\n#шоу-бизнес\n#США\n#кино\n#актеры\n#знаменитости

       

       

       

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