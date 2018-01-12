Американка исполнила имперский марш из «Звездных войн» при помощи карандаша и бумаги

Одновременно она писала математическое уравнение.

Вашингтон. США. Оказывается, любую популярную мелодию можно сыграть и без музыкальных инструментов. Американке Дэни Очоа хватило для этого листа бумаги и обычного карандаша. Как пишут «Известия», с их помощью девушка исполнила Имперский марш из фильма «Звездные войны».

Любопытно, что одновременно с исполнением бравурной музыки Очоа также написала сложнейшее математическое уравнение. Видео размещено на хостинге YouTube и набирает все больше просмотров.

Кстати, до этого девушка подобным способом исполнила музыку, звучавшую в той сцене фантастической киносаги, где действие происходит в баре на планете Татуин («Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»).