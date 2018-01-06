В США началось голосование за «Оскар»

За премию в одной из номинаций поборется российский фильм «Нелюбовь».

Лос-Анжелес. США. Киноакадемия США офиуиально начала процедуру голосования за самую престижную в мире кинонаграду «Оскар». Члены академии смогут подать свои голоса за тот или иной фильм или актера до 12 января.

В этом году за право именоваться лучшей картиой года поборется 341 фильм, пишут "Известия". На победу в категории «лучший фильм на иностранном языке» в числе прочих претендует фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Церемония объявления номинантов во всех категориях «Оскара» пройдет 23 января. Финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля, а имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения «Оскар» в Лос-Анджелесе 4 марта.