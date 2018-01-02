Британцы назвали самые скучные фильмы всех времен

Рейтинг возглавил фильм «Пятьдесят оттенков серого».

Великобритания. В Великобритании составили список самых скучных фильмов всех времен. Как сообщают «Известия», опрос был проведен по инициативе компании Samsung.

В опросе приняли участие 2 тыс. британцев. Рейтинг возглавил фильм «Пятьдесят оттенков серого», вышедший в 2015 году. За эту картину проголосовали 34% респондентов.

Второе место заняла «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999) - 29%. Далее следует «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) – 26%.

Также в ТОП-10 вошли «Горбатая гора» (2005, 26%), «Трансфомеры» (2007, 24%), «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001) и «Семь лет в Тибете» (1997).