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      Экс-участника The Beatles Ринго Старр произведут в рыцари

      10:08, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      10:08, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      329
      0
      #награды\n#музыка\n#Великобритания\n#музыканты\n#Beatles
      Фото: magic983.com
      329
      0

      Вместе с ним высокое звание присвоят лидеру группы Bee Gees.

      Лондон. Великобритания. Сразу два музыканта станут новыми рыцарями британской короны. Как сообщается на сайте британского правительства, рыцарского звания будут удостоены бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр и лидер группы Bee Gees Барри Гибб.

      Имена артистов значатся в списке из 1123 британцев, которым королева Великобритании Елизавета II присудила высокие титулы и звания по итогам 2017 года, пишут «Известия».

      «Это здорово! Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, при том, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви», - прокомментировал событие Ринго Старр.

      Ожидается, что он получит это звание на ежегодной церемонии раздачи королевских наград New Year Honours, которая традиционно проводится 1 января.

      10:08, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      329
      0
      #награды\n#музыка\n#Великобритания\n#музыканты\n#Beatles

       

       

       

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