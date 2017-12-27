Телеканал BBC показал рождественский эпизод сериала «Доктор Кто» с женщиной в главной роли

Образ 13-го Повелителя времени исполнила актриса Джоди Уиттакер.

Лондон. Великобритания. Британский телеканал BBC показал рождественский эпизод популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» с женщиной в главной роли. В образе 13-го Доктора дебютировала актриса Джоди Уиттакер.

Как пишут Известия.ру, она пришла на смену шотландскому актеру Питеру Капальди, который воплощал на экране 12-го Повелителя времени на протяжении трех сезонов шоу. Однако в январе 2017 заявил о том, что покидает телепроект.

The Twelfth Doctor Regenerates: Peter Capaldi to Jodie Whittaker - Doctor Who Christmas Special 2017

Кроме того, отмечается, что выход нового сезона самого длинного научно-фантастического сериала в мире запланирован на осень 2018 года. Первый тизер-трейлер шоураннер проекта Крис Чибнолл представит на предстоящем фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Напомним, ранее BBC официально подтвердили, что впервые в истории сериала роль Доктора будет исполнять женщина. Шоураннеры проекта доверили исполнение 13-го Повелителя времени британской актрисе Джоди Уиттакер.