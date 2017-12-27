  • $ 57.73 ↓
  • € 68.54 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Телеканал BBC показал рождественский эпизод сериала «Доктор Кто» с женщиной в главной роли

      09:58, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:58, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      269
      0
      #культура\n#телевидение\n#Великобритания\n#сериалы\n#актеры
      Фото: vk.com
      269
      0

      Образ 13-го Повелителя времени исполнила актриса Джоди Уиттакер.

      Лондон. Великобритания. Британский телеканал BBC  показал рождественский эпизод популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» с женщиной в главной роли.  В образе 13-го Доктора дебютировала актриса Джоди Уиттакер.  

      Как пишут Известия.ру, она пришла на смену шотландскому актеру Питеру Капальди, который воплощал на экране 12-го Повелителя времени на протяжении  трех сезонов шоу. Однако в январе 2017 заявил о том, что покидает телепроект.  

      The Twelfth Doctor Regenerates: Peter Capaldi to Jodie Whittaker - Doctor Who Christmas Special 2017

      Кроме того, отмечается, что выход нового сезона самого длинного научно-фантастического сериала в мире запланирован на осень 2018 года. Первый тизер-трейлер  шоураннер проекта Крис Чибнолл представит на предстоящем фестивале Comic-Con в Сан-Диего.  

      Напомним, ранее BBC официально подтвердили, что впервые в истории сериала роль Доктора будет исполнять женщина. Шоураннеры проекта доверили исполнение 13-го Повелителя времени британской актрисе Джоди Уиттакер. 

      09:58, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      269
      0
      #культура\n#телевидение\n#Великобритания\n#сериалы\n#актеры

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      18:51, 20 декабря, 2017
      5757

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      4507
      18:00, 20 декабря, 2017

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      4422
      11:34, 23 декабря, 2017

      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      4156
      20:42, 25 декабря, 2017

      В Ижевске скорректируют план по продлению улицы 10 лет Октября в городок Металлургов

      3718
      16:00, 22 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1660

      СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

      971
      14:53, 25 декабря, 2017

      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      818
      12:30, 21 декабря, 2017

      В Москве автобус влетел в подземный переход и сбил нескольких пешеходов

      814
      16:25, 25 декабря, 2017

      В Москве задержали гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении 500 млн рублей

      703
      10:03, 26 декабря, 2017

      Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый полет

      11:55, 24 декабря, 2017
      698

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      697
      19:30, 23 декабря, 2017

      iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года

      668
      10:16, 25 декабря, 2017

      Дорогу из солнечных батарей построили в Китае

      659
      11:59, 23 декабря, 2017

      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      640
      16:28, 20 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: закрытие пекарни и заселение в дом, поврежденный взрывом

      LIVE: Юрий Тюрин в гостях у ИА «Сусанин»

      26 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: инцидент в ижевской колонии и рост зарплаты

      26 декабря, 2017