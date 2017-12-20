В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

В числе претендентов на главную награду Кристофер Нолан, Гильермо дель Торо и Джордан Пил.

Калифорния. США. Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на премию «Оскар». Как пишет РГ, в лонг-лист попали картины Кристофера Нолана, Гильермо дель Торо и Джордана Пила.

Всего в список академики включили 341 полнометражный фильм. В качестве главных претендентов на награду называют такие картины как: «Дюнкерк» Нолана, драма «Форма воды» Торо и хоррор «Прочь» Пила. Помимо них за премию будут бороться такие ленты как: «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, «Секретное досье» с Томом Хенксом и Мерил Стрип в главных ролях, «Леди Бёрд» Греты Гервиг и «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс.

Отмечается, что в лонг-лист также включены фильмы, которые, по мнению экспертов, либо будут исключены из окончательного списка номинантов на «Оскар», либо возьмут премию во второстепенных номинациях. Речь идет о ребуте «Спасателей Малибу» с Дуэйном Скалой Джонсоном и Заком Эфроном, «Лиге справедливости» о героях комиксов DC, мультфильме «Эмоджи-фильм» и пятой части «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Окончательный список номинантов премии «Оскар» американская киноакадемия объявит 23 января. Сама церемония награждения пройдет 4 марта 2018 года.