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      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      16:28, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:28, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #США\n#награды\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#премия Оскар.
      Фото: vk.com/academyawards
      204
      0

      В числе претендентов на главную награду Кристофер Нолан, Гильермо дель Торо и Джордан Пил.

      Калифорния. США. Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на премию «Оскар». Как пишет РГ, в лонг-лист попали картины Кристофера Нолана, Гильермо дель Торо и Джордана Пила.  

      Всего в список академики включили 341 полнометражный фильм. В качестве главных претендентов на награду называют такие картины как: «Дюнкерк» Нолана,  драма «Форма воды» Торо и хоррор «Прочь» Пила. Помимо них за премию будут бороться такие ленты как:  «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, «Секретное досье» с Томом Хенксом и Мерил Стрип в главных ролях, «Леди Бёрд» Греты Гервиг и «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс.  

      Отмечается, что в лонг-лист также включены фильмы, которые, по мнению экспертов, либо будут исключены из окончательного списка номинантов на «Оскар», либо возьмут премию во второстепенных номинациях.   Речь идет о ребуте «Спасателей Малибу» с Дуэйном Скалой Джонсоном и Заком Эфроном, «Лиге справедливости» о героях комиксов DC, мультфильме «Эмоджи-фильм» и пятой части «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом и Хавьером Бардемом в главных ролях.  

      Окончательный список номинантов премии «Оскар» американская киноакадемия объявит 23 января. Сама церемония награждения пройдет 4 марта 2018 года. 

      16:28, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #США\n#награды\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#премия Оскар.

       

       

       

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