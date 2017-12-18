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      Новый эпизод «Звездных войн» собрал в первые выходные проката 450 млн долларов

      12:44, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:44, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      341
      0
      #рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#деньги\n#Звездные войны.
      Фото: kinopoisk.ru
      341
      0

      Фильм Райана Джонсона вышел на экраны 14 декабря.

      Калифорния. США. Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» за первый уик-энд показов собрал в мировом прокате 450 млн долларов. Как пишут Известия.ру, лента Райана Джонсона в несколько раз окупила затраты на производство.  

      По информации СМИ, восьмой эпизод популярной киносаги в США и Канаде в первый уик-энд заработал 220 млн долларов. В других странах – 230 млн долларов.  

      Таким образом, фильм занял вторую строчку в списке картин, принесших самую большую прибыль своим создателям в США и Канаде в первые дни после премьеры. Несмотря на хорошие сборы, он не смог опередить лидера рейтинга – предыдущий эпизод «Звездных войн» под названием «Пробуждение силы».  Тогда после выхода на экраны лента  Дж. Дж. Абрамса заработала почти 248 млн долларов. 

      12:44, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      341
      0
      #рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#деньги\n#Звездные войны.

       

       

       

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