Новый эпизод «Звездных войн» собрал в первые выходные проката 450 млн долларов

Фильм Райана Джонсона вышел на экраны 14 декабря.

Калифорния. США. Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» за первый уик-энд показов собрал в мировом прокате 450 млн долларов. Как пишут Известия.ру, лента Райана Джонсона в несколько раз окупила затраты на производство.

По информации СМИ, восьмой эпизод популярной киносаги в США и Канаде в первый уик-энд заработал 220 млн долларов. В других странах – 230 млн долларов.

Таким образом, фильм занял вторую строчку в списке картин, принесших самую большую прибыль своим создателям в США и Канаде в первые дни после премьеры. Несмотря на хорошие сборы, он не смог опередить лидера рейтинга – предыдущий эпизод «Звездных войн» под названием «Пробуждение силы». Тогда после выхода на экраны лента Дж. Дж. Абрамса заработала почти 248 млн долларов.