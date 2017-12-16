В США группа Linkin Park выпустила альбом в память о Честере Бенингтоне

Пластинка вышла под названием One More Light Live.

Калифорния. США. Американская музыкальная группа Linkin Park выпустила новый концертный альбом в память о Честере Беннингтоне. Как пишет Life.ru, пластинка вышла под названием One More Light Live.

Всего в альбом вошли 16 песен, записанных в рамках мирового турне американского коллектива. Его длительность составила 1 час 6 минут.

«Трудно переоценить значение этого концертного альбома, записанного в рамках турне, которому не суждено было завершиться в силу потрясшей весь музыкальный мир трагедии» - написали в описании к пластинке сами участники группы.

Напомним, солист Linkin Park Честер Беннигтон покончил с собой летом 2017 года. После его смерти группа отменила турне по США.