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      Джереми Реннер стал самым прибыльным актером Голливуда в 2017 году

      13:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      115
      0
      #рейтинг\n#успех\n#успешность\n#Голливуд\n#Forbes\n#актеры\n#деньги\n#знаменитости
      Фото: kinopoisk.ru
      115
      0

      Журнал Forbes опубликовал в сети своеобразный рейтинг самых успешных.

      Нью-Йорк. США. Журнал Forbes опубликовал в сети список самых прибыльных актеров Голливуда 2017 года. Как пишет Интерфакс, рейтинг возглавил актер Джереми Реннер.  

      По данным американского издания, каждый доллар, заплаченный знаменитости, принес киностудиям почти 94 доллара прибыли. Таким образом, первую строчку рейтинга Реннеру обеспечил прокат фильмов «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Первый мститель: Противостояние» и «Прибытие».  

      На втором месте расположилась звезда «Поттерианы» Эмма Уотсон. Ее участие в ребуте «Красавицы и чудовища» принесло создателям ленты больше 70 долларов за каждую заплаченную однодолларовую купюру.  

      Третья и четвертые строчки списка закрепились за звездой фильмов киностудии Marvel Скарлет Йохансон и Эми Адамс, сыгравшей главную роль в ленте «Прибытие».  Замкнул топ-5 Крис Пратт, воплотивший на экране образ Питера Квилла – Звездного лорда из «Стражей галактики». 

      13:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      115
      0
      #рейтинг\n#успех\n#успешность\n#Голливуд\n#Forbes\n#актеры\n#деньги\n#знаменитости

       

       

       

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