  • $ 58.84 ↓
  • € 69.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Великобритании принцы Уильям и Гарри посетили премьеру нового эпизода «Звездных войн»

      16:35, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:35, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      170
      0
      #шоу-бизнес\n#кино\n#Великобритания\n#премьеры\n#актеры\n#знаменитости\n#монархия\n#Звездные войны.
      Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
      170
      0

      Членам королевской семьи студия Disney подарила шлемы солдатов-штурмовиков.

      Лондон. Великобритания. В столице Соединенного королевства принцы Уильям и Гарри посетили премьеру новой части знаменитой киносаги «Звездные войны: Последние джедаи».  

      Как пишет Life.ru, показ фильма состоялся в лондонском «Альберт-Холле». Помимо Уильяма и Гарри, на премьеру фильма Королевский фонд пригласил около 400 гостей.  

      Перед показом ленты нашумевшей саги представители студии Walt Disney Studios и Lucasfilm подарили принцам шлемы солдатов-штурмовиков. Такой необычный презент членам королевской семьи вручили в память об их участии в съемках кинокартины.  

      Kensington Palace on Twitter

      По сюжету фильма внуки британской королевы Елизаветы II сыграли двух штурмовиков, охраняющих Финна – героя Джона Бойеги. В свою очередь голливудский актер отметил, что работать с принцами ему было очень интересно.

      Star Wars UK on Twitter
      16:35, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      170
      0
      #шоу-бизнес\n#кино\n#Великобритания\n#премьеры\n#актеры\n#знаменитости\n#монархия\n#Звездные войны.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13:20, 07 декабря, 2017
      14103

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      6625
      17:21, 10 декабря, 2017

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      5238
      13:35, 08 декабря, 2017

      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      4311
      16:52, 11 декабря, 2017

      И.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов: биография

      4190
      15:25, 06 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      3899

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1065
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      837
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      792
      16:36, 06 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      778
      12:40, 08 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1378

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      760
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      729
      10:50, 09 декабря, 2017

      Президент Чехии обвинил Евросоюз в трусости

      696
      10:08, 10 декабря, 2017

      Информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что опасается за свою жизнь

      635
      12:30, 06 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: порыв в Ижевске и грядущие снегопады

      Зоопарк в Ижевске: предновогоднее угощение для белых медведей

      Удмуртия в минуту: разбор рухнувшего дома и экологические показатели

      12 декабря, 2017