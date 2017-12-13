В Великобритании принцы Уильям и Гарри посетили премьеру нового эпизода «Звездных войн»

Членам королевской семьи студия Disney подарила шлемы солдатов-штурмовиков.

Лондон. Великобритания. В столице Соединенного королевства принцы Уильям и Гарри посетили премьеру новой части знаменитой киносаги «Звездные войны: Последние джедаи».

Как пишет Life.ru, показ фильма состоялся в лондонском «Альберт-Холле». Помимо Уильяма и Гарри, на премьеру фильма Королевский фонд пригласил около 400 гостей.

Перед показом ленты нашумевшей саги представители студии Walt Disney Studios и Lucasfilm подарили принцам шлемы солдатов-штурмовиков. Такой необычный презент членам королевской семьи вручили в память об их участии в съемках кинокартины.

По сюжету фильма внуки британской королевы Елизаветы II сыграли двух штурмовиков, охраняющих Финна – героя Джона Бойеги. В свою очередь голливудский актер отметил, что работать с принцами ему было очень интересно.