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      В сети появились первые спойлеры после премьеры ленты «Звездные войны: Последние джедаи»

      16:00, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:00, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      235
      0
      #кино\n#социальные сети\n#фильмы\n#фанаты\n#Звездные войны.
      Фото: kinopoisk.ru
      235
      0

      По словам фанатов, героиня Дейзи Ридли оказалась внучкой Оби-Вана Кеноби.

      Лос-Анджелес. США. В сети пользователи опубликовали первые спойлеры, раскрывающие сюжет фильма «Звездные войны: Последние джедаи». Как пишет Life.ru, подробности появились после того, как студия Disney провела закрытую премьеру нового эпизода культовой киносаги.  

      Just A Dream Away on Twitter

      По информации СМИ, большая часть из них касается героини Дейзи Ридли – Рей. По одной из версий, мусорщица с планеты Джакку решит изменить устои ордена джедаев, придав ему больше свободы. Для достижения этой цели она объединится с Беном Соло, известным зрителям как Кайло Рен. И в дальнейшем персонаж Адама Драйвера даже встретиться с Люком Скайуокером.  

      По словам другой части поклонников саги, зрителей ждет еще один сюжетный поворот: восьмой эпизод раскроет происхождение Рей.  По сюжету фильма она окажется внучкой магистра ордена джедаев Оби-Вана Кеноби.  

      Однако, несмотря на такую реакцию со стороны фанатов, портал Reddit считает, что появившиеся спойлеры не соответствуют действительности и являются фейковыми. Один из пользователей сайта даже опубликовал пост, в котором дал понять, что является журналистом и может лишиться работы, если раскроет общественности всю правду о новом эпизоде.  

      Отмечается, что у тех, кто уже увидел новый эпизод «Звездных войн» остались хорошие впечатления. Многие из них пишут, что фильм не отпускает после просмотра и они «не могут выкинуть  из головы» некоторые сцены.  

      did I ever tell you I was in a Star Wars film on Twitter

      16:00, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      235
      0
      #кино\n#социальные сети\n#фильмы\n#фанаты\n#Звездные войны.

       

       

       

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