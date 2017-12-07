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      Лента «Пятьдесят оттенков серого» стала самым скучным фильмом всех времен

      10:17, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:17, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      169
      0
      #культура\n#рейтинг\n#кино\n#фильм\n#кинематограф\n#актеры\n#знаменитости
      Фото: kinopoisk.ru
      169
      0

      В тройке лидеров компанию ей составили «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» и первый эпизод «Звездных войн: Скрытая угроза».

      Лондон. Великобритания. Эксперты опубликовали в сети рейтинг самых скучных фильмов всех времен. Как пишет Life.ru, исследование основывалось на зрительских симпатиях.  

      Составило топ-10 фильмов издание New Musical Express. Кинокритики заранее отобрали кинокартины,  а затем предложили зрителям проголосовать за ту или иную ленту.  

      Лидером списка стала картина «Пятьдесят оттенков серого», снятая по мотивам романа Э. Л. Смит.  Лента с участием Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана вышла на экраны в 2015 году.  

      Второе место присудили фильму ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», вышедшему в прокат в 1999 году. Третье место занял первый эпизод культовых «Звездных войн» Джорджа Лукаса – «Скрытая угроза».  

      В середине списка самых скучных расположились фильмы «Горбатая гора», «Трансформеры», «Почтальон», «Артист», «Австралия», «Ванильное небо» и «Семь лет в Тибете».  

      Замкнула топ-10 картина «Клеопатра» 1963 года с Элизабет Тейлор в главной роли. 

      10:17, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      169
      0
      #культура\n#рейтинг\n#кино\n#фильм\n#кинематограф\n#актеры\n#знаменитости

       

       

       

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