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      «Твин Пикс» Дэвида Линча стал лучшим сериалом 2017 года

      09:20, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:20, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      139
      0
      #рейтинг\n#телевидение\n#эксперты\n#сериалы\n#Твин Пикс
      Фото: vk.com/twinpeaks2017
      139
      0

      Эксперты опубликовали в сети список самых популярных телепроектов.

      Нью-Йорк. США. Эксперты опубликовали в сети список лучших телесериалов 2017 года.  Лидером рейтинга стал «Твин Пикс» Дэвида Линча.  

      Как пишет телеканал МИР24,  нашумевший третий сезон вышел на экраны после 26-летнего перерыва в мае этого года. На протяжении 18 серий зрители наблюдали продолжение истории о загадочном исчезновении школьницы Лоры Палмер в вымышленном городе Твин Пикс.  

      На втором месте, по мнению экспертов, расположился сериал «Оставленные» телеканала HBO, созданный  Деймоном Линделофом и Томом Перроттой. Телешоу на протяжении трех сезонов рассказывает о городе Мейплтон, где внезапно пропали 100 млн человек.  Третье место закрепилось за трагикомедией «Все к лучшему» о жизни матери-одиночки Сэм, сталкивающейся с трудностями во время воспитания детей.  

      Замыкают пятерку лидеров сериал «Отжиг», снятый в формате музыкального шоу о жизни подростков, и мультипликационный проект «Конь БоДжек» телеканала  Netflix, повествующий о звезде шоу-бизнеса - лошади БоДжеке.  

      Также в десятку лучших сериалов этого года, пишет ura.news, эксперты включили драматический сериал «Двойка» с Джеймсом Франко в главной роли и проект «Молодой папа»  Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Дайан Китон. Замкнули рейтинг мультсериал «Самурай Джек», третий сезон сериала «Чокнутая бывшая» и ситком «Шоу Кармайкла».

      09:20, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      139
      0
      #рейтинг\n#телевидение\n#эксперты\n#сериалы\n#Твин Пикс

       

       

       

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