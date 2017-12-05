«Твин Пикс» Дэвида Линча стал лучшим сериалом 2017 года

Эксперты опубликовали в сети список самых популярных телепроектов.

Нью-Йорк. США. Эксперты опубликовали в сети список лучших телесериалов 2017 года. Лидером рейтинга стал «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Как пишет телеканал МИР24, нашумевший третий сезон вышел на экраны после 26-летнего перерыва в мае этого года. На протяжении 18 серий зрители наблюдали продолжение истории о загадочном исчезновении школьницы Лоры Палмер в вымышленном городе Твин Пикс.

На втором месте, по мнению экспертов, расположился сериал «Оставленные» телеканала HBO, созданный Деймоном Линделофом и Томом Перроттой. Телешоу на протяжении трех сезонов рассказывает о городе Мейплтон, где внезапно пропали 100 млн человек. Третье место закрепилось за трагикомедией «Все к лучшему» о жизни матери-одиночки Сэм, сталкивающейся с трудностями во время воспитания детей.

Замыкают пятерку лидеров сериал «Отжиг», снятый в формате музыкального шоу о жизни подростков, и мультипликационный проект «Конь БоДжек» телеканала Netflix, повествующий о звезде шоу-бизнеса - лошади БоДжеке.

Также в десятку лучших сериалов этого года, пишет ura.news, эксперты включили драматический сериал «Двойка» с Джеймсом Франко в главной роли и проект «Молодой папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Дайан Китон. Замкнули рейтинг мультсериал «Самурай Джек», третий сезон сериала «Чокнутая бывшая» и ситком «Шоу Кармайкла».