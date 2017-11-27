Хакеры опубликовали в сети отрывки из фильма «Мстители: Война бесконечности»

На кадрах небольших роликов предстают Гамора, Питер Квилл и Дракс, а также другие супергерои.

Лос-Анджелес. США. Хакеры опубликовали в сети отрывки из фильма студии Marvel «Мстители: Война бесконечности». Как пишет ИА REGNUM, большинство роликов длится всего несколько секунд.

По информации СМИ, на одном из кадров можно увидеть как Проксима Миднайт, одна из членов «Черного ордена» Таноса, сражается с капитаном Америкой, Черной вдовой и Соколом. В какой-то момент Сокол атакует Проксиму, и Стиву Роджерсу удается отобрать ее копье. На другом перед зрителями предстают Алая Ведьма, атакующая грузовик, и Вижн.

Также в сеть слили видео, которое длится около двух минут. На нем герои «Стражей галактики» (Гамора, Звездный лорд и Дракс) пробираются в логово Коллекцонера. Там они видят, как героя Гильермо дель Торо допрашивает Танос. Дракс, несмотря на предупреждение друзей, бросается в бой, желая обезоружить Таноса.

Отмечается, что ролики выложил на популярном форуме Reddit пользователь под ником Ascended Ancient. Однако позже, пишет Лента.ру, они были удалены, но фанаты успели опубликовать их в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, «Мстители: Война бесконечности» выйдет на мировые экраны в апреле 2018 года. В России его начнут показывать в кинотеатрах 3 мая.